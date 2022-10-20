市場研究機構TrendForce今（20）日舉辦「2023集邦拓墣科技產業大預測」，半導體研究處資深分析師喬安預期，台積電(2330)將帶動明年晶圓代工產值維持成長，4大因素將持續影響晶圓供需，多樣化產品組合和開發專業技術則是各晶圓代工廠明年以降的主要挑戰。

喬安指出，5G手機需求爆發、疫情及地緣政治關係驅動晶圓代工產值自2020年起進入為期3年的高成長周期，2020年及2021年分別成長24％、26.1％，今年成長幅度預期將更高，主因新增產能大量開出、漲價晶圓貢獻挹注。

雖然目前半導體產業進入庫存修正階段，但明年晶圓代工產值預期仍會成長2.7％，主因台積電持續強勢漲價、較貴的3奈米晶圓大量產出，使明年營收成長7～9％，市占率續升至58％。其他晶圓代工廠因缺乏漲價動能、稼動率可能下滑，明年營收估持平至衰退。

展望2023年，喬安預期將有4個因素影響晶圓供需，包括通膨、中國大陸清零封控、地緣政治影響、製造在地化趨勢。前兩者致使全球經濟不景氣，可能持續衝擊終端需求，壓抑晶圓代工廠訂單回溫速度，地緣政治則恐使中國大陸擴產進度遞延。

在需求端方面，喬安指出，伺服器及車用為目前2大需求維持穩定的應用。不過，智慧手機仍是消耗晶圓產能最大應用，預期明年需求可望小幅度回溫，但仍需關注高通膨導致全球不景氣、中國大陸清零封城2因素對終端需求影響狀況。

觀察供給端狀況，喬安表示各晶圓廠擴產計畫均出現遞延現象，主要分為兩部分。2023年前開出的新產能主因缺工、缺料、設備交期較長，遞延時程均在半年內。2023年後雖仍有設備交期較長影響，但主因為市況較萎靡、終端需求不確定性增加。

喬安指出，晶圓代工廠今年的資本支出成長幅度，已自去年的57.1％大幅收斂至19％，明年可能轉為衰退6.1％。在中國大陸強勢擴產下，明年成熟製程擴產幅度遠高於先進製程，但最新美國禁令對中國大陸晶圓廠「扼殺先進、遞延成熟」，仍有進一步下修風險。

而疫情後在地化生產意識提升及地緣政治因素，使各國積極擴增半導體產能，將導致台灣晶圓代工市占率逐年下滑，但在半導體供應鏈中仍扮演關鍵角色。喬安認為，晶圓代工廠明年以降面臨的最大挑戰，將是多樣化產品組合和開發專業技術。