汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）第3季合併營收為20億1865萬元，創歷史單季新高紀錄，年增14.81％。今年第一季每股EPS為0.10元，第二季每股EPS 0.67元，第二季公司獲利能力較第一季成長逾563％，自結第三季每股EPS 1.17元，第三季公司獲利能力較第二季成長逾75％，經營績效大幅提升。

和大今年3月份起陸續對所有客戶調高產品價格，預定到10月底前將全部調整完成，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，加上這段時間台幣貶值，已大幅改善毛利率，擺脫疫情衝擊及營收大幅提升，連帶獲利能力也向上成長。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已如火如荼啟動，嘉義五廠佔地14193坪，預計興建建築面積8185坪，總樓地板面積9718坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，預計投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能將可突破百億目標，厚植未來營運成長動能。