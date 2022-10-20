英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）日前公告2023年世界大學排名，我國國立大學排名大幅下降，引發關注。教育部長潘文忠今表示，高教深耕計畫將進入第二期，總經費酌增，鼓勵各校發展特色；大學校長則說，有些單位的評比沒有公信力，「我們不看」。

「泰晤士高等教育」特刊日前公告2023年世界大學排名，台大排名落至第187名，相較於2022年大幅退步74名；傳統名校清大、陽明交大、成大等均排在500名之後，甚至落後給私立的亞洲大學。

立法院教育及文化委員會今天審議國立大專校院預算並邀請各大學校長列席。立委黃國書質詢指出，在THE的評比中，台大排名比前一年落後74名，其中「教學聲望」及「研究聲望」的分數大幅滑落，到底是何原因？

台大副校長羅清華表示，這次THE評比，台大許多指標的分數都上升，但在「教學聲望」及「研究聲望」的分數下滑，主要是THE上一次是委託別人來做，這次是自己來做，加上樣本數多很多，調查方式改變，造成台大排名下降。

黃國書進一步詢問，有人說在這次評比中，因為大陸學者刻意不推薦台灣的「國立」大學，導致國內的國立大學評比大為下降，不知道這是不是事實？

羅清華指出，大陸在國際學術界的影響力，隨著經濟實力壯大而提升，過去10年來，超過50％國際期刊及文章的編輯是由大陸學者擔任，但國內大學排名下降是否因為這樣所造成，他無法斷定。

對於THE公布的世界大學排名，中央大學校長周景揚表示，有些單位的評比沒有公信力，大學可以參考一些，但不要放在心上。如果大學因為排名就來改變辦學方向，那非常不聰明。而對於中央大學在這次排名的表現不好，他表示，「我們不看這個排名」。

潘文忠則說，世界大學排名有不同的體系，各有不同的指標，學校可因應自己的發展特色參考。而教育部高教深耕計畫將進入第二期，除經費酌增外，也會透過預算引導大學邁向國際化，其中特別強調大學要加強資訊安全。