國境解封後首場實體「ITF台北國際旅展」即將在11月4日登場！深度旅遊體驗電商平台KKday除了將於旅展現場，推出熱門商品買一送一、指定行程市場最優惠價格，以及多種獨家商品，即日起線上旅展開跑，召全民參與「飛吧！離地計劃」，將空白的兩年玩回來，即日起至11月7日止，在KKday線上旅展活動頁中的空白機票，填寫想去的國家參加抽獎，就有機會獲得當地來回機票，同時還有「0元下單抽聯合航空美國來回機票」活動，民眾於活動頁回答問題、0元訂購商品，即可抽獎獲得飛美國來回機票。

KKday也搶先旅展祭出獨家優惠，針對年底跨年獨家販售台北101「高空跨年煙火星光夜派對」門票，可於89樓近距離欣賞煙火，早鳥優惠票價1,800元。11月出發的東京五日來回機票10,388元起、沖繩四日來回機票5,999元起、沖繩四日自由行9,888元起，以及東京機加酒自由行五日，入住五星東京巨蛋飯店，售價15,800元起。

KKday「飛吧！離地計劃」的空白機票活動即日起開跑，只要於活動頁面填上姓名、想去的國家、聯絡電話、電子信箱，就可參加抽獎，將抽出由得獎者指定的航點來回經濟艙機票，於11月10日公佈於活動頁面。另外，參加者完成活動頁抽獎流程並一鍵分享至Facebook，可憑Facebook分享畫面至旅展現場KKday攤位的贈品兌換處領取KKday行李收納袋，數量有限，領完為止。因應邊境解封出國潮，KKday官方IG近期更推出「國外旅遊記憶力大考驗」趣味活動，幫你喚醒久違的出國回憶。

KKday即日起至11月7日同步推出「0元下單抽聯合航空美國來回機票」，於活動頁面挑選你最想去的美國城市，可選擇拉斯維加斯、洛杉磯、舊金山、紐約、奧蘭多，再作答趣味闖關題，就可以0元下單參與活動，答對者就有機會抽中美國聯合航空經濟艙來回機票或聯合航空品牌特製小禮，還加贈出發及目的地兩地貴賓室，活動將於旅展結束後兩週內抽出幸運得獎者免費飛美國。

為迎接跨年，KKday獨家販售「台北101高空跨年煙火星光夜派對」門票，讓你登上89樓觀景台高空場域，由內向外欣賞跨年煙火，活動現場還有DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀與實境解謎遊戲，原價2,000元，即日起至11月30日早鳥優惠價1,800元，凡購買KKday再獨家贈送高鐵假期系列商品優惠序號。

KKday近期陸續推出特惠機票，主打日本東京五日來回機票10,388元起、日本沖繩四日來回機票5,999元起，最快11月就可出發。機加酒自由行則有11月出發，日本東京五日入住東京巨蛋飯店，售價15,800元起，還有沖繩四日機加酒入住海邊飯店，售價9,888元起。針對喜愛東南亞的旅客，則有10月30日與31日出發的越南峴港機加酒自由行五日，搭配一晚峴港飯店住宿，搭乘星宇航空且贈送太陽世界巴拿山門票及午餐，每人12,999元起。