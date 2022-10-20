晶華國際酒店集團旗下「礁溪晶泉丰旅」線上旅展10/21日中午12點官網準時開跑，雅緻溫泉雙人房一泊二食住宿券，饗用晚餐壽喜燒吃到飽雙人晚餐，或日式質感泉思家庭套房一泊一食住宿券，每房加碼免費贈送兩位12歲孩童入住含自助式早餐及客房備品，旅展優惠價每張6,300元，最高總價值15,620元，折扣優惠價直逼4折，實體旅展將於台北館攤位編號K914由專人服務現場購券，年底前熱搶一波，為冬季出遊作準備。

礁溪晶泉丰旅位於礁溪溫泉風景區市中心，距離礁溪火車站及礁溪轉運站僅步行5至10分鐘內即可抵達，擁有絕佳交通地理位置，開車或搭乘大眾交通前往都相當便利。迎接秋冬旅遊旺季，以泡湯享美饌實質優惠回饋旅人，線上和實體旅展同步推出超值優惠住宿券，適用日期自2022年10月21日起至2023年05月31日，雅緻溫泉雙人房一泊二食住宿券每張6,300元，享平日住宿溫泉雙人客房乙晚，含翌日輕日式早餐兩客和廣受老饕喜愛的壽喜燒吃到飽雙人晚餐，主廚採日本關東風味做法，先將多餘的牛肉脂肪抹在導熱與保溫效果絕佳的鐵鍋底部，放洋蔥、牛蒡絲等炒香後，再放牛肉片，加入混合清酒、味醂、日式醬油煮成的壽喜燒湯，無限享用美國下肩胛肋眼牛、美國牛胸腹肉和梅花豬肉等嚴選肉品，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，大大滿足味蕾的溫暖好滋味。

三燔礁溪餐廳也引進跟台北晶華酒店指標餐廳-ROBIN'S極受人氣好評的「健康蔬食吧」，以鮮甜蘆筍、玉米筍、紅蘿蔔，加碼廣受好評海鮮韓式雞絲冷盤及川熟白蝦，搭配溫泉蔬菜及新鮮水果等超過20種以上選項，佐以清爽無負擔的調味醬汁，直接品嘗食材的清甜原味，兼顧營養與美味，餐後另搭配Haagen-Dazs冰淇淋無限供應，為精彩的饗宴畫下完美句點。

適合兩大兩小家庭近郊出遊的日式質感泉思溫泉家庭兩中床套房一泊一食每張6,300元，含翌日三燔輕日式早餐兩客，每房獨家加碼贈送兩位12歲小孩入住免費含早餐及客房備品，免費無限享用迎賓茶點，及微醺Happy Hour無限暢飲時光，房間寬敞舒適且備有半露天景觀湯池，樂享極致碳酸氫鈉美人湯泉天倫之樂。