中共二十大之後的兩岸關係引發關注，台灣大學政治學系教授左正東認為，北京未來可能採取「雙北平模式」，即以軍事手段為工具，同時在兩岸戰場上對台灣施壓、外交上對美國施壓，讓台灣在孤立無援之下走上談判桌、接受大陸的條件與方案。

左正東昨（19）日晚間於馬英九基金會舉辦的「中共二十大與台灣：兩岸關係的現在與未來」講座進行演講時，作上述表示。

左正東比較胡錦濤時代與習近平時代（尤以2016年作為分水嶺）的對台政治主軸，優先目標由「反對台獨」走向「推進統一」，現狀定義從「維持現狀框架」轉為「嚴定現狀框架」，國際空間則由「中美共管台獨」改成「阻絕外力干涉」，政策工具則是從「突出經濟攏絡」轉向「訴諸軍事力量」。

「嚴定現狀框架」方面，左正東解釋，十九大報告中的「六個任何」擴大台獨定義，納入變相台獨與漸進台獨，而不只是法理台獨；第三份《台灣問題白皮書》則限縮一中定義，寫明「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份」，相對於胡錦濤時期的「台灣與大陸同屬一個中國」，前者是附屬關係、後者是平等地位。

至於「阻絕外力干涉」，左正東指出，大陸更加嚴守「非官方」、「非一中一台」的一個中國防線，認定他國與台灣不能有官方關係。他舉例，立陶宛設立台灣代表處時，大陸召回大使抗議，但美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台、美國眾議院議長裴洛西訪台時，大陸隨即實行軍事演練，可見大陸對美國的回應最強烈，因其具有示範效果。

比較十九大與二十大報告，左正東表示，在回顧成就方面，從兩岸領導人會晤轉為反分裂反干涉鬥爭；從堅持和平統一方針到爭取和平統一前景；從堅決反對台獨到保留一切選項，顯示未來5年對台工作重心在於阻絕美國對台支持；從期待兩岸對話協商到與台灣各界共謀兩岸關係，代表已放棄與民進黨對話溝通的期望。

左正東建議，應重建大三角平衡，方法之一是建立軍事韌性與鞏固戰略模糊。方法之二則更重要，即尋找「新方程式」：開啟兩岸談判。因為兩岸問題最終要和平解決還是要通過談判，談判才能尋獲更長久的穩定方案。他提醒要省思國共內戰的悲劇，今日若還使用武力解決，無論哪方戰勝，都不會化解兩岸政治對立、無法讓兩岸走出歷史傷痕，且會讓中華民族永遠無法破鏡重圓。