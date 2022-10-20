彰化分署長郭景銘（左一）前往白男子女就讀國小拜訪張校長（右一）表達關懷之意。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

和美單親白姓爸爸上個月罹癌往生，留下一對兄妹，爸爸生病後沒錢繳水電，被斷水、斷電，兄妹半個月沒洗澡，引起社會關注，新聞轟動一個月過後，熱度退了，但法務部行政執行署彰化分署調查從案件管理系統得知，白男因積欠使用牌照稅、地價稅、房屋稅等地方稅款、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等合計14萬餘元未繳納。

彰化分署表示，白男平日以開怪手及打零工維生，罹癌後難以負荷龐大醫療費用負擔，經濟更陷入困境，無力扶養兩名還在就讀國小的子女，積欠龐大水電費，曾一度被斷水斷電。由分署案件管理系統調查得知白男因積欠使用牌照稅、地價稅、房屋稅等地方稅款、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等合計14萬餘元未繳納，遭移送彰化分署強制執行，為該分署行政執行事件的義務人。

彰化分署表示，這筆錢可能從白男財產來扣抵，但也立即啟動愛心關懷機制，將此案列為關懷個案，循線積極與白男子女就讀的國小校長、輔導主任聯絡，了解白男子女於求學上急需的文具用品，募集每月由分署同仁愛心自動捐獻成立的愛心社捐款，購買LED檯燈兩具、削鉛筆機、蠟筆、彩色筆等美勞用品，由分署長郭景銘前往白男子女就讀國小拜訪校長表達關懷慰問之意，請校長將上述文具、美勞用品轉贈給白男子女使用，略盡棉薄之力展現分署同仁愛心，希望對白男子女在成長求學過程有所助益。