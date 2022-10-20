屏東科技產業園區擴區是屏東願景計畫的首部曲，為「大南方大發展南臺灣發展計畫」重要一環，經濟部加工出口區管理處(以下簡稱加工處)啟動台北招商會，以「屏東產業 再創新局」為主題，10月28日將於南港展覽館1館登場，藉此傾聽北部廠商需求，會中將介紹屏東擴區開發期程、投資環境與優勢，並邀請已進駐屏東科技產業園區的廠商分享進駐心得。

屏東科技產業園區擴區位居行政院主力開發屏東高鐵特定區最重要區塊，面積共26.86公頃，生產事業用地占17.76公頃，全區劃分為6個坵塊，廠房用地以雙十字軸線為分界，土地「只租不售」，預計今年底動工，廠商建廠可同步公設施工。

經濟部加工出口區管理處指出，基地鄰近眾多重大建設，對面即是屏東科學園區，周邊則有屏東科技產業園區、六塊厝產業園區，屏東縣內還有屏東工業區、內埔工業區、屏南工業區。盼能引進塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、及其他低污染產業等廠商。

此外，基地位置交通便利，距高屏大橋僅1.3公里，跨過高屏大橋10分鐘即可抵達高雄市，行政院已核定設置的屏東高鐵特定區，距屏東擴區也僅須3分鐘車程，未來，高鐵特定區將規劃成高鐵、臺鐵與快鐵三鐵共構，聯外交通便利。

進駐屏東科技產業園區擴區，除享有產業群聚優勢，企業入駐屏東擴區免徵進口關稅、營業稅、貨物稅，為商機創造綜效，還能享有經濟部加工出口區管理處「一站式」服務，協助企業解決建照、商登及勞資糾紛等業務。(記者張雅雲/屏東報導)