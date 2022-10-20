Gogolook（走著瞧股份有限公司）今日宣布併購國內AI新創Crowdinsight（治略資訊），藉其AI盡職調查解決方案滿足洗錢防制以及數位身分驗證需求，同時結合自身領先的通訊防詐數據資料，強化企業風險管理解決方案。

根據全球洗錢防制報告指出，全球反洗錢（AML）產業規模在5年內從28億美元成長至58億美元，年複合成長率達15.9％。本次Gogolook併購的治略資訊專注於開發以姓名為基礎的AI盡職調查（AIDD）服務，鎖定國內金融機構在徵信、洗防錢業務上客戶盡職調查耗時、耗人工以及準確性不足的痛點。

Crowdinsight在今年起進駐金融科技創新園區後，參與與金管會監理門診法規諮詢，並獲兩大本土銀行POC驗證模型成功。

相較反洗錢外，根據市調機構Goode Intelligence研究，以姓名為基礎的背景調查，也涵蓋於身份驗證（IDV）領域，其應用場景包含遠距工作與零工經濟所需的線上招募流程，抑或共享經濟P2P媒合等，全球市場規模將在數年內成長至170億美元。透過併購的策略，Gogolook將得以整合自身電話號碼資料庫與姓名AI盡職調查技術，持續強化數據競爭力、佈局數位身份驗證領域。

Gogolook執行長郭建甫分享併購決策：「併購Crowdinsight具有三大特性能對我們帶來效益，分別是應用性、互補性與國際化。應用性意指服務已驗證有效且具明確商業模式，且能與現有電話號碼資料庫互補以強化身份驗證的數據基礎，而國際化則是指服務能在Gogolook的跨國市場中快速複製與落地。」