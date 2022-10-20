大陸上觀新聞報導，中共二十大新聞中心20日上午舉行記者招待會，中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，大陸外交部黨委委員、副部長馬朝旭出席，馬朝旭表示，堅定捍衛中國共產黨領導和中國特色社會主義制度，有力回擊美國眾議院議長裴洛西訪台等「倒行逆施」行為，堅決反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固「一個中國」的國際共識。

馬朝旭指出，中共二十大報告強調，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存，不確定性因素增多的時期，準備經受風高浪急、甚至驚濤駭浪的重大考驗，必須堅持發揚鬥爭精神，增強全大陸各族人民士氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕壓。他稱，維護大陸國家主權安全發展利益，是對外工作的出發點和落腳點，也是中國外交的神聖使命。

馬朝旭說，在習近平領導下，中共保持戰略定力，發揚鬥爭精神，堅定維護國家的尊嚴和核心利益，牢牢掌握中國發展和安全的主動權，大陸堅定捍衛中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度，有力回擊裴洛西訪台等「倒行逆施」行為，堅決反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固「一個中國」的國際共識。堅定不移貫徹一國兩制方針，助力《香港國安法》生效實施，精準反制美西方的無理制裁。

中共以事實真相戳穿謊言，挫敗一些「以台制華」的政治圖謀，穩步推進「南海行為準則」磋商，維護南海局勢總體穩定。中共堅持走中國人權發展道路，絕不接受任何教師爺的頤指氣使，反對把人權問題政治化，在聯合國有近百個國家表態支持中國的正義立場，反對以人權為藉口干涉中國的內政。80個國家表態反對將病毒溯源政治化，中國反對各種單邊制裁、極限施壓，絕不接受零和博弈和叢林法則。

馬朝旭表示，敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統和鮮明特點，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，不畏強權、維護正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治。捍衛國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益的決心不可動搖。