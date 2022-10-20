大量落髮總是令人心驚，尤其對於毛髮日漸稀疏的中年人更是如此，醫師表示，若營養不均衡，屬於附屬器官的頭髮會獲得較少養分而落髮，因此除了要攝取足夠熱量外，也要補足鐵鋅這2種微量元素，及蛋白質，以預防掉髮。

家醫科醫師李文祺在臉書上表示，醫學上正常落髮的數量為每日掉落50~100根頭髮，異常落髮則是多於150根，臨床上異常落髮常發生在想快速減重的人，或是減重期間嚴重偏食者。

李文祺提出4個減重者常見的落髮原因，包括熱量嚴重不足、缺乏鐵、鋅這2樣微量元素、蛋白質攝取不足、有菸癮或不良作息的高壓生活者。他並提出，針對這4種問題的因應之道。

1. 髮根及毛囊需要充分營養才能正常生長，若熱量不足，頭髮會變得粗糙進而落髮。經估算，以減重中的60公斤的成年男性每日熱量攝取需達1200大卡。

2. 注意鐵、鋅等微量元素的攝取。一旦缺鐵，毛囊無法獲得足夠養分，因而導致落髮，成年男女每日鐵攝取量分別為10毫克、15毫克。長期缺乏鋅會讓頭髮生長緩慢，進而落髮，建議每日鋅攝取量為每日15毫克。

3. 蛋白質經人體消化後的產物酪胺酸是髮根的主要營養素，倘若體內酪胺酸不足，就無法合成適量的黑色素，進而導致髮色變暗沉且髮根容易斷裂，因此建議多攝取肉類、蛋、牛乳及其製品、大豆及其製品。

4. 長期緊繃情緒下，大腦會分泌較多的腎上腺素與正腎上腺素，而供應髮根營養的酪胺酸也是供應腎上腺的原料。壓力大會使酪胺酸傾向製造腎上腺素與正腎上腺素，降低酪胺酸合成黑色素的生理作用。此外，香菸的產物含大量氧化物跟自由基，堆積毛囊中會損害黑色素細胞，因此戒菸有助減少落髮與白髮問題。