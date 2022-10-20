無黨籍高雄市長「神祕」候選人鄭宇翔先前成立競選網站，先後針對空汙、居住、性產業及產業發展發表相關政見，鄭宇翔20日拋出「博弈產業」政見，訴求由高市府邀集民間合資成立公營賭場，將博弈產業建構成為一般休閒娛樂產業。

鄭宇翔認為，「賭博」是在不確定結果的情況下，下注錢或有價物質以獲取更多的錢或有價物質，從字面上來看，賭博沒有任何負面的意思，先前流傳一句話「小賭怡情」，也就是說，賭博本身沒有問題，但問題就出在濫賭。

鄭宇翔表示，根據藝人馬國畢的說法，賭博時，贏了會想贏更多，輸了會想賭更大贏回來，因而才會越陷越深，這個情況就會變成濫賭。由此可知，賭博沒有錯，而錯的是濫賭，就像喝酒一樣，小酌有益身心健康，過量就會傷身。

鄭宇翔強調，既然賭博沒有錯，也就沒必要禁止，但目前政府禁止一切私人經營的賭場，於是賭場逐漸走入地下化，因而衍生詐賭、群聚導致的防疫漏洞、賭債衍生的家庭破裂等相關社會問題，若政府可以有效管理，上述問題都可獲得解決。

鄭宇翔指出，大樂透、威力彩及刮刮樂都屬於政府在經營賭博性娛樂方面相當成功的案例，因此，他提出「博弈產業」，主張由高市府邀集民間資金，合資成立公營賭場，建構博弈產業成為一般休閒娛樂業。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障