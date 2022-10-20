美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，英國金融時報甚至形容，美國是想將中國半導體業打回石器時代。不過華爾街日報一篇專欄文章指出，不要誤以為中國試圖成為全球最大晶片生產國的願望落空了，過去中國太陽能產業與造船業遭受重擊，但北京政府的政策卻見效，讓兩大產業起死回生，該文章強調，無論中國的半導體行業今天遭受了何種失敗，出於歷史教訓和戰略上的謹慎，美國都要認真對待北京政府的野心。

曾任美國東亞事務副助理國務卿、現為新美國安全中心（CNAS）資深研究員的David Feith日前投書華爾街日報表示，中國半導體雄心遇挫，但美國不可掉以輕心，從太陽能產業和造船業的教訓，說明了美國為何無法沾沾自喜。

以太陽能產業為例，太陽能技術最初是在美國發明並實現商業化，隨後才被中國的經濟規劃者納入發展目標。回顧2012年，中國最大的幾家太陽能企業，在持續數年的大規模補貼和過度投資之後開始遇挫，不得不減產，曾經在納斯達克上市企業尚德太陽能更於2013年破產，然而時至今日，中國太陽能產業占據全球主導地位，全球80%的太陽能產量（涵蓋所有供應鏈環節）都來自中國，多晶矽產量中，來自中國的比重更接近95%。

造船業同樣如此，北京政府通過提供補貼以及制定政策，加上政府願意承受經濟損失，讓該產業在中國起死回生。2002年，中國在全球造船業中的產量占比僅為5%，2003年，中國出台一項全國性的造船計劃，隨後推出大手筆補貼計劃，並輔以其他支持性的產業政策，如今中國成為全球最大造船國，控制著全球造船業約50%的銷售額。

根據史丹佛大學一項研究，被中國「五年計劃」列為目標的行業中，新成立的中國企業數量大幅增加，而相應行業中的美國企業，無論是在創建數量、產量、就業還是收益上，均大幅下滑。

作者認為，這些歷史教訓同樣適用於半導體行業，中國目前的晶片產量超過美國，在全球產量中的占比約為15%，中國晶片製造龍頭中芯最近生產出7奈米晶片，或許已有實力與英特爾這樣的美國一流企業一較高下。