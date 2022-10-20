彰化卓姓男子載友人鄭男購買針頭，並提供處所施打毒品，沒想到竟暴斃死亡，但卓男並未即時將鄭男送醫，反而遺棄在消防隊門口，隨即離去，警方循線逮到卓男，遭檢方依遺棄屍體罪移送；不過地院認為，無法證明鄭男被放置在消防隊時是否死亡，難證明有遺棄屍體罪嫌因此判無罪，僅以幫助施用第一級毒品，處有期徒刑2月。

這起事件發生在去年12月11日晚間，鄭男欲施打毒品，叫卓男開車到田中公所附近的針具自動販賣機購買針筒，拿到針筒的鄭男原想在車上施打但遭卓男拒絕，改前往卓男的姨丈家施打，直到12日凌晨，有服用抗精神藥物的鄭男因毒藥加成作用等，呼吸衰竭倒地死亡。

判決書指出，當晚卓男發現鄭男倒地後，隨即叫姨丈等家人協助，並嘗試急救無效，最後將其抬上車並載往醫院，但開車的卓男行經至田中消防分隊時，突然迴轉將車停在消防隊門口，並將鄭男搬下車放在距離門口6.8公尺處的地上，探看門口撥打119報案，但並未與任何接線人員對話及斷話，隨即離去。

過了50分鐘後鄭男才被路過民眾發現，經救護人員送醫搶救，到院時無呼吸心跳，最終回天乏術；事實上卓男才剛假釋出獄，檢警認為卓男是在畏懼下，怕殘刑遭牽連，因此萌生遺棄屍體之意，若要急救應該要將鄭男送醫，或確實交給消防人員，並非棄置在地。

而法醫解敨鄭男其氣管存在碎蝦肉，因服用毒品及安眠藥物導致肺部瘀血，抑制呼吸作用，認為是在吃蝦瞬間呼吸衰竭死亡；不過法官看法不同，認為本案爭點是卓男將鄭男放在消防隊門口路旁時，客觀上鄭男是否已死亡，又卓男主觀上是否認知鄭男當時已經死亡。

法官審酌，鄭男固然於吃蝦時瞬間死亡，但證人看見鄭男突然倒地上前搶救時，是否已知悉鄭男失去呼吸心跳、甚至死亡，縱然察覺失去呼吸、心跳，但生活中不乏聽聞失去心跳之人在經過搶救後，恢復健康之情事，因此察覺某人無呼吸心跳，與主觀認定該人死亡不能劃上等號，重點在於搶救是否即時；最終依現存證據不足以認定被告知悉鄭男已死亡，應為無罪判決，可上訴。

彰化遺棄屍體蝦毒品