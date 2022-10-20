台北自來水事業處以過往辦理小口徑不斷水施工經驗並結合赴日考察成果，引進∮400mm以上不斷水施工先進技術，並以「2019至2022年中大口徑幹管不斷水工法配合工程」，在今年10月18日榮獲台北市政府111年度公共工程卓越獎。

北水處表示，以往在自來水場站及幹管設施整備計畫的執行過程中，常遭遇供水系統調配困難、既有閥栓無法有效止水，造成極大範圍停水，嚴重影響民眾用水與地方產業活動，為改善此類工程產生的大範圍停水問題，憑藉該處過往辦理小口徑（∮350mm以下）不斷水增設制水閥施工經驗累積，首次引進∮400mm以上不斷水施工先進技術。

北水處說明，藉由該處自行設計、監造，並促成國內廠商結合日本專業廠商（COSMO工機）共同完成施工，順利克服挑戰；在不斷水工程執行過程中，能減少用戶停水不便、避免營業店家停水導致營業損失、大幅降低對用戶日常生活影響。估計約有32萬以上用水戶，受益於不斷水施工工法，避免停水衝擊，完全發揮不斷水工法的效益。此外，該處更辦理台灣自來水公司觀摩及同仁教育訓練，進而有效提升國內自來水工程技術，促使不斷水工法在地生根。

北水處補充，此項工程以該處過往經驗，結合國內外廠商技術，打造中大口徑不斷水施工工法，能有效降低對家庭用戶、營業店家、廠房公司的衝擊與影響，此次榮獲北市公共工程卓越獎，係對該處施工技術及品質的極大肯定，該處亦將秉持初衷，為每一位自來水用戶，持續精益求精、力求進步。