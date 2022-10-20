今日最受外界關注的焦點戰役，籃網新賽季首戰主場對上鵜鶘，是三巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)及班西蒙斯(Ben Simmons)首次正式合體，鵜鶘這一方也有前選秀狀元錫安威廉森(Zion Williamson)復出，不過比賽並沒有像賽前討論般那樣激烈，前3節打完籃網就落後多達20分，比賽早早失去懸念，最終籃網開幕戰以108比130不敵鵜鶘，吞下了本季首敗。

鵜鶘開局就打出了7比0攻勢，從此再也沒有落後過，而籃網直到開賽將近3分鐘後，才靠著班西蒙斯空中接力拿下賽季首分，籃網首節結束以14比32落後。短暫休息後，籃網第2節靠著杜蘭特力挽狂瀾，單節轟下15分，率領籃網在中場結束前追近至個位數8分差距。

第2節看到逆轉希望的籃網，來到第3節又被鵜鶘壓著打，「水鳥大軍」單節轟進40分，將領先幅度擴大到20分，比賽也因此進入了垃圾時間，籃網終場以108比130被鵜鶘擊敗，開幕戰就遭遇了22分慘敗。

籃網三巨頭中仍以杜蘭特最為可靠，以21投11中攻下全場最高32分，賞了4次火鍋攻守俱佳；厄文19投6中手感冰冷，只拿下了15分；班西蒙斯表現更是一塌糊塗，全場只攻下4分不說，更僅打了23分鐘就6犯畢業，讓場邊籃網球迷臉都綠了。

鵜鶘方面英格拉姆(Brandon Ingram)拿下28分、7籃板、5助攻，錫安威廉森(Zion Williamson)25分、9籃板及4抄截，麥科倫(C.J. McCollum)則是21分、6助攻、3抄截的數據。