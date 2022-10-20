近期才掛牌成立的數位發展部（數位部），由於約聘僱人員比例過高引起外界質疑破壞文官體制，國民黨立委曾銘宗20日要求，若各部會須進用約聘僱人員，考試院應要求建立公開透明遴選機制，並落實每年考核。銓敘部長周志宏回應，現行《聘用人員聘用條例》過於簡陋，未來將進一步研修讓規定更加細緻，預計修正草案明年送立法院審議。

立法院司法及法制委員會20日邀請考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏等人列席報告業務概況及立法計畫並備質詢。

曾銘宗指出，數位部過半員額擬用約聘方式進用，代表現行國家考試制度已無法挑選出各部會真正需要的人才。況且數位化已成世界潮流，倘若考試院無法與時俱進，他擔憂不只數位部，金管會、財政部等機關，將是下一個聘僱人員比例逐步攀升的單位。

考試院秘書長劉建忻說明，公務人員任用以國家考試為主，但由於各部會有特殊專業需求，會給予多元進用空間。舉例而言，數位部需要的人才須具備資安專業背景與證照，然目前通過高普考的資訊處理類科人員，僅能負擔政策與行政規劃工作，若能給予數位部彈性的進用制度，可補足國家考試的不足。

劉建忻指出，數位部進用約聘人員設有限制，譬如需要資安證照、擁有一定業界經驗等，也會有遴選委員會進行審查。僅管組織法給予數位部300名約聘人員，但行政院人事行政總處不會一下子核定太多員額。

不過，劉建忻坦言，現行國家考試制度在資訊上的確有不少改善空間，與相關部會討論新增資安類科、資安考試將會納入考量，目前則鼓勵資訊類科錄取人員接受資安專業訓練並考取相關證照。他指出，考試院未來希望能借用民間力量提升資安專業認證機制。

此外，曾銘宗提到，聘僱人員的保障及升遷機會不如公務員，導致優秀人才難以進入政府，他擔心數發部最高300位的聘雇人員名額，後來變成派系安插人事，希望考試院要求各部會進用約聘僱人員的公開透明遴選機制，以及要求落實每年考核。

銓敘部長周志宏回應，銓敘部早在2010年提醒各機關新聘人員宜採公開徵選，不過現行《聘用人員聘用條例》過於簡陋，未來將進一步研修讓規定更加細緻。