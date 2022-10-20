受到國際市場影響，台股今天再度大跌，行政院發言人羅秉成今天對國人信心喊話，短時間股匯市波動與影響在所難免，但台灣經濟基本面良好，請大家對台灣日後經濟發展有信心，國安基金也已進場護盤，財經部會密切注意國際金融市場變化。
羅秉成於行政院會後記者會指出，面對股匯市跌宕，受到國際衝擊與影響有一些波動，針對短期衝擊，國安基金已經進場，也已經實施兩階段提高放空管制成本，未來也密切觀察未來會密切持續觀察台股情形跟國際趨勢，隨時應變。
羅秉成表示，在穩定股市方面，證交所提出穩定股市4項措施，包括辦理上市公司法人說明會、舉行業績發表會、鼓勵買回庫藏股、券商與投信辦理投資講座。
羅秉成說，因為受到國際情勢的影響，短期間股匯市的波動與影響在所難免，相關的財經部會與國安基金都密切掌握動態，會即時因應處理。台灣的經濟基本面良好，請大家對台灣日後的經濟發展有信心，在這過程中需要處理的因應作為，部會會做好準備。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。