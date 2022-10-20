網家(8044)旗下專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」統計，站上今年前三季的GMV（Gross Merchandise Volume 網站成交金額）不只相較去年同期成長60％，更已超越2021全年度的業績規模，展現相當強勁的買氣。在台灣國門全面解封之際，比比昂也熱鬧開跑三周年慶活動，首波包含日本藥妝商城、日本代標代購、美國代標代購等服務。

Bibian比比昂株式會社社長羅薇琳表示：「海外跨境購物近年在疫情驅動下，不僅已深入台灣人的日常生活，消費者對於跨境購物的頻率及規模也加速成長中，觀察比比昂2022年前三季貨量已達2021年全年度96％，另外像是藥妝保健品類的平均消費金額更年成長近兩倍，在在可見多數國人經常透過跨境網購滿足日常補貨、零時差採購的需求。在開站滿三週年之際，比比昂也宣布策略結盟日本前五大綜合商社－伊藤忠商事展開合作，將透過兩大集團的優勢，協助廣大優質日本商家輕鬆開啟跨境銷售服務，致力為台灣消費者帶來更優質的跨境網購體驗。」

進一步觀察，站上提供超過14,000種日本當地最新最夯保健醫藥品、美妝保養及泡麵零食的「日本藥妝商城」，自8月中上線以來業績屢創新高，近兩個月來所賣出的商品，可以疊出高達30座東京鐵塔。

Bibian比比昂現與日本SG Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、日本最大二手交易平台Mercari、日本前五大綜合商社伊藤忠商事戰略結盟，針對日本在地商家提供完善的跨境銷售資源，將商品直接跨境銷售進台灣。