根據2021年底農民退休儲金各年齡層提繳人數統計，農退儲金人數8萬4643人、未滿65歲農保人數40萬3394人，農退儲金人數占農保人數比例20.98％。（立委陳明文提供）

2020起截至2022年7月底止農業農業保險覆蓋率44.56％。（立委陳明文提供）

為保障農民退休養老品質，行政院核定自2021年1月1日起施行「農民退休儲金條例」，然而截至去年底農退儲金提繳人數僅佔農保比例20％，朝野立委均要求農委會在農退儲金的宣傳與誘因須嚴格檢討。農委會主委陳吉仲表示，明年比例未達30％「我負責」。

行政院核定自2021年1月1日起施行「農民退休儲金條例」，將比照2018年農民職業災害保險開辦模式，農退儲金是由農民與政府共同提繳農退儲金，作為農民未來退休養老使用，並與老年農民福利津貼共同構成老年農民經濟安全保障制度，農退儲金採自願參加性質。

據農委會2023年的特種基金預算顯示，農業保險編列10億8100萬1000元、農業退休儲金收繳則編列59.73億元。

根據2021年底農民退休儲金各年齡層提繳人數統計，農退儲金人數8萬4643人、未滿65歲農保人數40萬3394人，農退儲金人數占農保人數比例20.98％。

農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會報告並備質詢，國民黨立委呂玉玲表示，農退儲金為何農民沒有提繳意願？農會都有積極在推廣也有開課，但是否農委會的誘因還是宣導不夠或不清楚所致？

陳吉仲表示，現行做法是農民每月提繳2500元，農委會也相應提繳2500，等於農民每年提繳3萬，65歲後便可提領，64歲以下農保在保人數有40萬3394人，目前農退提繳人數9萬多人，有請所有農會積極辦理，也有獎勵機制以及納入農會總幹事績效等，但因為各縣市的農業樣態都不一樣，除了希望文宣力道加大，農會也能盡力幫忙。

民進黨立委陳明文指出，農退儲金是有利無害的政策，結果現在農退儲金佔農保比例只有20％，沒有普遍受到農民支持相當奇怪，可見推廣不力，如果明年再沒有顯著提升就要追究農委會的責任，佔比沒有達50％就是愧對農民。

陳吉仲指出，50％可能有難度，但明年沒有達到30％自己會負責。

呂玉玲另指出，農民看天吃飯沒有固定收入，農保提撥金是否可以調整？陳吉仲說，有彈性的提撥方式都可以檢討，農業確實不像工業、服務業每個月都有固定薪水，但提繳彈性上要和勞動部一起討論。