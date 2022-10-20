周日（23日）進入24節氣中的「霜降」，代表冬天即將來臨，各地氣溫明顯變涼。命理師柯柏成在臉書粉專發文提醒，霜降期間生肖屬蛇者要注意收斂脾氣，否則容易犯下大錯，農曆4月出生者則要當心因車關而見血光，若想擺脫衰運，不妨吃柿子解厄開運。

「霜降」是秋季的最後一個節氣，柯柏成表示，今年的霜降將在10月23日晚上6點26分交節氣，意味著冬天即將來臨，天氣也會逐漸寒冷，而氣溫驟降，也容易使人的情緒受到影響。

柯柏成指出，霜降期間（23日到11月7日）生肖屬蛇者容易與長輩或主管意見相左，進而產生摩擦，若遇不順心的事，建議忍一忍就過了，小心忍不過則容易犯下大錯，另外農曆4月出生者也務必注意交通安全，當心因車關而見血光。

至於該如何擺脫衰運？柯柏成透露，可以透過吃柿子來解厄開運。相傳朱元璋小時候曾在霜降期間因吃柿子而撿回一條命，當上皇帝後他為了感謝柿子樹，將自己的紅色戰袍披在樹上，並封樹為「淩霜侯」。

隨著上述故事流傳開來，民間也逐漸形成了霜降吃柿子的習俗，柯柏成認為，正因為有這個習俗，所以柿子才成為霜降時節解災厄、助運及助健康的開運食品，若想趁霜降期間轉運不妨試看看。