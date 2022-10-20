警政署表揚年度績優交警義警。（翻攝照片／林郁平）

警政署20日舉行年度績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會，由署長黃明昭主持，選拔是由全國各警察機關推薦遴選，對維護道路交通安全、執行交通專案工作如期圓滿達成任務，執行交通指揮疏導、路況報導、為民服務等工作有具體優良事蹟足為表率者。經評鑑績優交通警察77名及交通義勇警察36名，合計113名。

其中，新北市警察局警員蘇義鈞，偵破不明機車騎士A1死亡交通事故案，沿線查訪商家並仔細調閱監視器，鍥而不捨循線找到家屬始確認死者身分。

另苗栗縣警察局組長陳俊吉查辦轄內機車騎士蓄意遮蔽車牌及危險駕駛案件，積極調閱上百支路口監視器及逐一過濾車辨系統，查獲實際機車騎士到案並開單舉發，有效嚴正執法。同時，警政署也邀請各受獎者眷屬出席頒獎表揚大會，共同分享榮耀，以鼓舞士氣。

警政署表示，為維護道路交通的秩序與順暢，防制交通事故發生，保障用路人的生命財產安全，警政署積極規劃及推動「加強取締酒駕及向上溯源」、「持續推動交通科技執法」、「守護執勤員警與用路人安全」等重要交通精進作為，並獲具體成效，其中全體交通警察及交通義勇警察默默付出及犧牲奉獻，實功不可沒。

因每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡之高峰期，警政署已持續規劃取締酒駕專案及不定期展開酒駕大執法，並要求各警察機關落實汽機車駕駛人酒後肇事溯源管理，持續向上溯源調查飲酒處所，以瞭解相關飲酒熱區，加強臨檢盤查，宣導業者負起社會責任，共同防制酒駕。

為持續推動交通科技執法，警政署除全程督考管制全國45處區間測速設備於今年6月全數恢復執法外，並向行政院積極爭取經費，補助各地方政府建置交通科技執法設備188處，核定金額5億7500萬餘元，於9月底均已全數建置完成，警政署希望透過於重點路口（段）增設相關交通科技執法設備，增添無形警力全時執法，以提升民眾交通守法觀念，減少交通事故發生。

另有鑑於國道及快速道路的執勤風險，警政署除了規劃國道警察局增設租用3輛緩撞車外，更擴大協助新北市等7個警察局租用緩撞車15輛，今年所需經費再獲行政院核撥第二預備金2000萬支應，10月起將有27輛緩撞車陸續投入，使協勤範圍從國道擴及至快速公路，員警到場處理交通事故時，可多一層保障及並守護交通事故當事人生命安全。

黃明昭除了向受獎者恭賀與嘉勉之外，並期勉所有交通警察及交通義勇警察夥伴，應以身為交通工作的成員為榮，充分發揮團隊合作的精神，賡續推動當前交通精進作為，積極防制酒駕及交通事故發生，守護執勤員警與用路人安全。