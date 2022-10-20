致力於移工教育的非營利組織 One-Forty近日在台灣設計展展覽，展出移工故事、移工學生的作業本，並邀請大家撕掉對移工的標籤，貼上祝福。

全台灣已經超過 70 萬名移工，未來會有更多移工進入台灣。One-Forty 創辦人陳凱翔說，希望以社會設計的角度，回應台灣當代社會現況，帶著台灣民眾打開認識東南亞文化的窗口，了解這片土地的多元族群與文化。

擔任導覽員的Sutiah 說，因為擔任家庭看護工，很少有機會跟台灣人說話，過程中雖然很緊張，但還是想好好分享自己的故事，也很感謝大家認真聽我們說故事、關心我們在台灣工作的狀況、有沒有被欺負，透過展覽可以轉變大家對於移工的想法，大家會看到我們不像新聞中描述的移工那麼差，也是很努力學習文化、語言。

One-Forty 特別設計了互動區，希望民眾看完展覽，能夠從牆上移除一張對於移工帶有負面刻板印象訊息的黑色標籤，如「飆罵女店員比『外勞還髒』犯眾怒醫師道歉」、「外勞薪資脫鉤，台勞倒大楣工作要被搶」、「圍捕逃逸外勞! 工地危險竄逃」，並寫下祝福移工的小卡，也看到許多民眾對於移工的祝福與感謝。

捐款支持可洽One-Forty官網。