美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前提到中國可能提前統一台灣的時間表，國安局長陳明通表示，有好幾個時間點需要注意，從中共完成軍事整備2027年、2025年、2023年也必須關注，國安單位有一定的因應建議。

立法院外交國防委員會今天（20日）審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通也列席備詢。國民黨立委江啟臣表示，此次中共20大報告中多次強調安全問題，甚至將安全問題置於經濟之上，並稱美國也有類似的轉變，詢問陳明通，如何看待美國國務卿布林肯稱中共會加速統一台灣的時間？

陳明通表示，中國談到的安全，也包含內部安全，例如三環路、四方橋都發生抗議，中共為了轉移自己國內內部壓力，也可能攻台，並說「獨裁國家常常做這種事」。過去提過從中共完成軍事整備的2027年，到2025年及2023年也必須關注，畢竟國際情勢瞬息萬變。

江啟臣提到，從8月份的中國對台軍演觀察，比起美國軍援問題，能源問題更應該被注意，按照經濟部說法，台灣各種能源安全存量，石油是146天、天然氣10到11天、煤炭39天，若是中國實施封鎖，台灣能撐多久？有沒有做兵推？陳明通坦言，封鎖視同戰爭，我們會想辦法做安全通道，國安部門有因應，並承認這是非常嚴肅的國安問題。

另外國民黨立委李貴敏提到，美國海軍作戰部長麥可吉爾迪（Michael Gilday）表示，中共最快可能會在今年武力犯台，並稱2023年這個時間點要提前做好準備。陳明通表示，2023年比較可能是「以戰逼談」，國安單位對此有一定的因應措施。