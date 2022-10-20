百貨公司週年慶熱鬧開打，HAPPY GO助攻買氣推出「環保兌最大」活動，延續品牌今年宣示的「改變多一些 快樂多一點」企業永續行動，邀請卡友以HAPPY GO App兌點享折扣，除了今年可直接以HAPPY GO App兌換全台SOGO百貨的購物金外，兌點並完成指定任務實踐愛地球行動，還有機會抽中Gogoro環保電動機車及萬元旅遊金。

針對疫後新經濟，HAPPY GO鼓勵卡友多以行動支付HAPPY GO Pay消費，聰明累兌賺更大，單筆消費滿額點數5倍贈活動，百貨週年慶首四日再加碼10倍贈，選擇分期卡友還能獲得額外的100點，多重優惠好康滿額最高可享有HAPPY GO點數21200點。

HAPPY GO首度推出「環保兌最大5購厲害」活動，即日起至12月31日只要卡友兌點且符合五大任務其一，就有機會抽中Gogoro環保電動機車或雄獅萬元旅遊金，包含使用 HAPPY GO App消費累點、綁定HAPPY GO App為發票載具、愛心捐點一次、完成每天7000步任務一次、使用HAPPY GO點數兌換綠色環保花車商品一份，輕鬆完成任務做環保，就能將Gogoro騎回家，還有萬元旅遊金讓卡友一解國境解封後的海外旅遊渴望。

除此之外，HAPPY GO鼓勵卡友從日常生活養成環保愛地球習慣，規劃綠色環保花車專區，讓卡友可以使用HAPPY GO點數兌換對環境低汙染綠色商品，包含出門必備的環保水壺、USB電風扇、環保餐具、環保購物袋，可分解環保手機殼，透過零星點數獲得永續環保商品。

除綠色環保花車外，HAPPY GO更推出小點數大驚喜輪盤活動，只要使用HAPPY GO 10點啟動輪盤遊戲，就有機會獲得最搶手iPhone 13 pro、Garmin手錶或百貨禮券。鼓勵卡友將年底尚未使用的點數一同兌點做環保，放大點數價值兌點賺很大。