年終「交換禮物趴」最佳選擇，2022年最具巴黎耶誕氛圍的「Nespresso倒數月曆」即將在11月1日正式登台，Nespresso 與甜點界畢卡索、法國馬卡龍殿堂的知名甜點品牌Pierre Herme 攜手合作，推出三款全新節慶限量款咖啡膠囊，同時帶來最令人期待、充滿驚喜的耶誕倒數月曆。連續24天，以頂級咖啡完美呈現來自法國殿堂級的美味，品味極致味蕾饗宴！Nespresso星耀巴黎耶誕倒數月曆於今（20）日開放預購，禮盒附贈耶誕驚喜卡乙張，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金，凡於10月30日前完成預購再享折抵優惠。

延續去年耶誕倒數月曆熱賣的盛況，Nespresso今年首度與Pierre Herme聯手推出全球同步、全台限量開賣的「星耀巴黎耶誕倒數月曆」！月曆中每個小方格都有不同口味的咖啡膠囊，包含Pierre Herme精心設計3款聯名節慶限量咖啡，讓您無須出國也能零時差品味來自巴黎的高級甜點藝術，倒數月曆中在第24天還有一份神秘禮物，一連24天，以星耀巴黎耶誕倒數月曆開啟不同的驚喜。本次倒數月曆採用充滿巴黎璀璨風情的精緻時尚設計，可重複做為裝飾盒或展示架使用，絕對是耶誕交換禮物的最佳選擇。

Nespresso x Pierre Herme聯名節慶限量系列將於11月1日全球同步上市，意想不到的精緻浪漫咖啡滋味即將揭曉！星耀巴黎耶誕倒數月曆系列售價1,680元，Vertuo系列售價1,980元搶先於10月20日開始預購，凡購買耶誕倒數月曆，隨貨附贈耶誕驚喜卡乙張，耶誕驚喜卡100%中獎率，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金！ 只要在10月30日前完成預購，立即加碼享折抵優惠。