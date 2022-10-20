近來股匯市跌宕明顯，蘇揆日前指示行政院副院長沈榮津召集相關部會即時因應波動。對於是否有進一步動作，行政院今（20）日指出，都有密切注意，並重申台灣基本面良好，對日後經濟發展要有信心。

20日行政院會後記者會，媒體問及股匯市因應議題，行政院發言人羅秉成表示，國內相關金融跟股匯市場受到國際衝擊有波動，針對短期衝擊，國安基金有進場，已經實施兩階段提高放空管制成本，未來持續密切關心台股情形跟國際趨勢，隨時應變，而這部分沈榮津跟國安基金還有相關財經部會單位都會密切加以注意。

羅秉成說，股市部分，證交所有提出穩定股市四項措施，一是辦理上市公司法人說明會、二是業績發表會、三是鼓勵買回庫藏股、四是跟券商跟投信辦理投資講座。

匯市方面，羅秉成說，央行有四大對策因應維持國內金融市場穩定，一建立場內外監理機制，二提供國內金融市場流動性、三備妥充沛外幣流動性、四掌握匯市供需適行進場調節。

羅秉成強調，國際情勢影響，短期間股匯市受到波動影響是在所難免，都有密切掌握相關動態，會即時因應跟處理，台灣經濟基本面良好，請大家對台灣日後經濟發展要有信心，相關過程中要處理的因應作為，部會會做好準備。