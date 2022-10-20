審計部查核報告日前指出高端疫苗有五大疏失，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中13日則回應，「我現在已經離開衛福部，有關於行政的事情，以衛福部說明為主」，遭外界抨擊。網紅「桃園孫先生」對此做網路民調，有高達95%的網友認為陳「沒承擔」而更討厭他。此消息掀熱議，網友們痛批陳的態度只有一個「爛」字可形容。

YouTuber桃園孫先生19日針對「對於高端缺失，陳時中表示已離開衛福部，有關事情以衛福部說明為準。請問您怎麼看？」進行網路民調，共有6596人投票。高達95%的網友認為陳時中沒承擔，更討厭陳時中；3%的網友則認為陳時中有話直說，更欣賞陳時中；1%選擇「其他」，1%則表示沒意見。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「還沒選上市長就這種態度，選上還得了？只有一個字可形容：爛」、「相信陳時中說的『我負責』，天底下什麼東西都能吃了！」「這種態度明擺著就是『我落跑你怎樣』，真是有夠爛」、「我看陳時中選情完蛋了，還是趕快比照林智堅退選換將，看能不能止血」、「這種態度還想選首都市長，我們台北市民水準可沒那麼低」。