資策會、柯建銘指不當兼職又違法 高虹安提「這事」狠打臉

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安涉論文抄襲爭議，日前再遭質疑任職資策會期間，不當兼職科智企業公司處長。對此高虹安今受訪時強調，科智企業是資策會衍生的新創公司，資策會主管都知情，資策會是面臨怎樣的壓力，才會這樣改口和說謊？

高虹安在出席委員會質詢前受訪時指出，2016年在南港展覽館電腦展上，當時穿著科智企業制服，在資策會和工業局的場合，幫蔡英文總統和現在的沈榮津副院長導覽，最重要的適照片新聞稿由資策會提供，昨天資策會卓執行長或今天的柯總召所言資策會不知情，在科智企業是不當兼職？為何2016年資策會自己發出的新聞稿圖片都有這樣說明，同時還有蔡英文總統和沈榮津副院長見證。

高虹安說明，科智企業是資策會衍生的新創公司，當時資策會在科專計劃中，有被要求或者鼓勵會內員工做新創公司創業，在資策會鼓勵下來進行科智企業輔導，衍生過程也有繳付技轉金給資策會；重點是資策會主管都知情，新聞稿都有寫，蔡英文總統也來了，不知這些指控，在2022年被2016年的自己打臉，不知道資策會是怎樣的壓力，才會這樣改口和說謊？

高虹安表示，2014年她協助科智從美國創業挑戰賽在二萬多全球隊伍中得獎，當時也是資策會引以為傲一項成績，到了2022年突然變成不當兼職，她強調，當時她只是基層員工，上面還有很多主管，絕對沒有這麼大權力瞞天過海，做這些違法的事情，所以在這邊再次跟大家澄清，希望柯建銘做這種人身攻擊和造謠抺黑要有所本。