香港行政長官李家超昨發布首份施政報告，今早(20日)出席電台聯播節目繼續解說報告內容。他承認近年離開香港的人數較多，各人離開原因不一難以評論，歷史上香港人亦習慣「出出入入」，相信香港只須做好自身優勢，自會吸引人才留下。而此次施政報告的搶人才措施已經非常進取。

李家超表示，在施政報告中提出要為市民謀求幸福，而幸福須不斷追求，近年有不少人離開香港，離開的原因各異，難以一概而論。其他國家也搶人才，香港自身有吸引力。在2019年前沒有黑暴時，當時不擔心出現缺人才問題，現今政策主動性有差異，香港有其自身吸引力，再加上推出一系列吸引人才措施，他有信心離開香港的人會回流。

他形容施政報告推出的搶人才措施已經非常進取，允許畢業於全球百強大學，有3年或以上工作經驗的人士來港，但他不會將香港搶人才政策與新加坡作比較。

對於有評論指施政報告部分措施與新加坡類似，但香港的大前提是要放寬檢疫政策。李家超說，檢疫政策是要在可控範圍給予社會最大空間，讓各項活動可穩妥推進。任何政策不能短視，要有長遠目光，而在3至4月疫情期間不少人染疫過，對他來說不能只視為數字，而是家人「出事」。

最新民調顯示，巿民對李家超的首份施政報告評分為51.1分，相比近年較為高分，李家超稱，對政府來說，最重要是關注巿民有哪些滿意或不滿之處，有不同聲音是好事，他永遠會挑戰自己，不會作評分，挑戰自己比挑戰他人或數字重要。