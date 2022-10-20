As UN Secretary-General António Guterres said, the #BRI and the 2030 Agenda “both have sustainable development as the overarching objective”. China will always be there in the joint efforts toward #development of humanity. pic.twitter.com/wm0GsYi73X — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 19, 2022

大陸觀察者網訊20日報導，中國外交部部長助理、發言人華春瑩繼7日在推特帳號發布13張圖文介紹各國紙幣上「中國建造」地標建築、15日連發20張圖「一分鐘會發生什麼？」後，19日晚間再度在推特帳號發布圖文，重點回顧了「一帶一路」倡議在過去9年中所取得的重大成就。

「正如聯合國祕書長古特雷斯所說，『一帶一路』倡議和2030年議程都以可持續發展為首要目標。中國將永遠在人類發展中共同努力。」華春瑩這樣寫道，還通過一組照片和事例，向世界充分展示了中國近年來為國際社會所作出的貢獻。

華春瑩首先發布圖片介紹稱，在「一帶一路」倡議的助力之下，如今許多國家在基礎建設方面取得飛速發展。比如，東非和柬埔寨有了高速公路、哈薩克與大海相連、馬爾地夫有了一座跨海大橋，而寮國也不再是一個「內鎖國」（land-locked），而是一個「陸聯國」（land-linked）樞紐。

隨後，華春瑩還重點介紹了中國基建的「金字招牌」——高鐵。她表示，中寮鐵路和克羅埃西亞佩列沙茨大橋已建成通車，與此同時，印尼雅萬高鐵、匈塞鐵路、中泰鐵路等重點專案也在穩步推進。

在貿易方面，中國同樣貢獻良多。截至2022年8月，中國與「一帶一路」合作夥伴之間的貨物貿易額達到約12萬億美元。中國對夥伴國非金融類直接投資超過1400億美元。

華春瑩隨後介紹稱，目前，中國已與30多個夥伴國家和地區簽署授權經營者互認協議。同時，中國還在農業、衛生和減貧領域開展了一批「小而精細」的項目，給夥伴國家人民帶來了實實在在的收穫感。

華春瑩最後指出，截至2021年，中國企業在夥伴國家境外經貿合作區投資430多億美元，為當地創造了34萬多個就業機會。

「一帶一路」倡議，即絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路，是中國政府於2013年倡議並主導的跨國經濟帶，其中推行了大量涉及公路、鐵路、橋梁和港口等方面的基礎設施項目，這些基建項目為推動沿線國家的經濟社會發展和民生改善發揮了重要作用。