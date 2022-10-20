緯創（3231）結合系統整合商及旅宿業者，依據經濟部工業局產業升級創新平台輔導計畫，提出「異質多機協作機器人服務整合研發計畫」，緯創預計於明年四月導入北中南共6間飯店，包括六福萬怡酒店、淡水福容飯店、台北美崙大飯店、新竹安捷國際酒店、日月潭力麗溫德姆酒店及高餐大群賢會館，升級旅宿業服務效能。

緯創運用微軟Azure雲端服務進行AI及機器學習模型訓練，並採用NVIDIA運算平台，與在地系統整合商合作，成功研發三款異質多機協作機器人服務，進一步減輕人力負擔：「環境消毒機器人」可替代人力，持續10小時進行重複性消毒工作，病毒滅活率達99%；「迎賓多媒體機器人」則協助業者進行接待、導覽，可提升10%服務效益；「客房配送機器人」可代替人員進行客房送物服務，相較以往單純運用人力，機器人配送飯店物品可提升20%服務效率。

近年來，高齡化與少子化在許多國家造成勞動人口短缺問題，加上新冠肺炎疫情促使「零接觸技術」大幅發展，各個產業導入機器人的意願都高於以往，除了提高生產效率及減碳外，亦能進而落實企業永續。緯創資通投入專業用服務型機器人的開發，其模組化的設計，上方承載不同的應用模組，下方的自主移動機器人(AMR, Autonomous Mobile Robot)則專注於自主移動，產品包括迎賓接待、紫外線消毒、備品/餐點運送等多元應用機器人。迎賓多媒體機器人結合螢幕，於飯店大廳進行迎賓、接待與導覽；環境消毒機器人則藉由紫外線的消毒特性，快速消滅COVID-19等各種病毒及細菌；客房配送機器人可在飯店中乘坐電梯，跨樓層運送備品、餐點。