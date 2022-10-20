【旅奇傳媒/編輯部報導】想在假期間來一點不一樣的旅遊行程嗎？那就來2022東北角福隆生活節吧！從6月起，由東北角暨宜蘭國家風景管理處舉辦的「2022東北角山海騎跡BIKE-東北角生活節系列活動」即將於10月29日結束，規劃一系列自行車深度旅程、在地文創市集、懷舊鐵道文化、道地漁村風情、沙灘活動：沙雕創作、瑜珈體驗等精采多元活動吸引不少民眾踴躍參加，再創旅遊熱潮。民眾朋友可藉由參加福隆生活節中系列活動，以悠閒的步調深度訪讀大東北角自然風情與人文歷史，進行一場慢活小旅行！

▲2022東北角福隆生活節有一系列濱海旅遊體驗，精彩豐富。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲瑜珈粉絲在福隆沙灘旁草地，邊聽自然海潮聲邊體驗瑜珈，感受身心靈饗宴。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

2022東北角福隆生活節活動期間至10月29日每周六推出一系列自行車深度旅程，民眾朋友可跟隨領騎老師，從福隆車站出發，行經舊草嶺隧道，前往知名經典卯澳漁村，一路上乘著海風沿著自行車道，觀賞東北角多元嶙峋的海岸風景，感受東北角山海人文無限好風情！

除了透過自行車主題騎遊活動體驗東北角山海人文風情外，福隆生活節更結合福隆沙雕藝術季，堆砌各種童趣造型沙雕，讓整片福隆金色沙灘成為最具獨特魅力的沙雕美術館！當然大受好評的沙雕瑜珈今年更不可錯過，瑜珈粉絲們可在福隆沙灘旁草地上，一邊聆聽自然海潮聲，一邊做瑜珈，感受身心靈的饗宴！沙灘活動結束後，不妨前往福隆海洋音樂市集走走，聆聽午後音樂時光、逛逛美食市集，以悠閒的步調走出慢活樂趣。

▲「星空×藝素村」集結多元職人打造文創市集，有許多手作藝術體驗。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

以藝術、慢活、友善環境、純素理念為主題的星空×藝素村，集結多元職人攤位所打造的文創市集，展售海廢再生手作藝術、風格創作小物，手感溫度點心等好物，另外每週六下午還會有海邊的奇幻玩藝秀街頭表演，與大家分享美好生活的可能性！想要親手創造自己的藝術作品還可報名參加海洋廢棄物創作課程，跟著職人老師，將海洋廢棄物進行再生利用，DIY做浮球撲滿、海玻璃馬賽克拼貼、純植物沙蠟燭杯等生活精緻小物，運用環保理念妝點出自我的生活style！

▲結合福隆沙雕藝術季，親子同樂堆砌各種童趣造型沙雕。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角地區橫跨新北與宜蘭，山景與海岸交織出優美的自然風情與悠久的人文歷史，多種多樣的自然風光吸引不少民眾朋友拜訪，時序已進入秋季，天氣也變得涼爽，是適合與親友一同出遊的最佳時機，2022東北角福隆生活節即將邁入尾聲，歡迎全國民眾朋友於10月底前，把握機會參加生活節系列活動，細細品味東北角獨有的魅力，在戶外感受大東北角慢活節奏！

欲報名東北角山海騎Chill玩活動、沙雕教學和親子瑜珈的民眾，歡迎至活動通報名頁面查詢報名資訊，或請上東北角觀光資訊網與東北角之友臉書粉絲團了解最新資訊。

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