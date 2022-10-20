【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著台灣邊境解封及放寬入境者檢疫措施，阿聯酋航空宣佈於11月6日起恢復台北－杜拜每日航班。阿聯酋航空EK366航班每天將於凌晨2:50自杜拜出發、14:45抵達台北；自台北出發的EK367航班則於22:45起飛，次日04:40抵達杜拜。

▲阿聯酋航空宣佈將自11月6日起，以波音777重啟台北－杜拜每日載客服務。 圖：阿聯酋航空／提供

阿聯酋航空台北－杜拜每日航班 將由波音777執飛

阿聯酋航空此次增班，展現共同推動台灣旅遊及觀光復甦的決心，透過提供旅客更多往返台灣的航班選擇，滿足商務及觀光旅客的需求，國際旅客也可透過阿聯酋航空全球綿密的飛行網絡，自超過130個城市造訪台灣。

阿聯酋航空於2014年以波音777機隊率先開啟每日台北－杜拜的直飛航班服務，2016年起改由兩艙等A380執飛。阿聯酋航空在疫情期間對台灣當地及航空貨運運輸亦有極大貢獻，建立穩固的合作關係。 阿聯酋航空的旅客可享受最佳的機上體驗，包括由屢獲殊榮的廚師團隊所設計料理的地域特色美饌及特選飲品，獲獎無數的ice機上娛樂系統更提供超過5,000個精心策劃的頻道，提供台灣電影、電視節目、音樂、Podcast節目、遊戲及有聲書等娛樂體驗。

因應許多亞洲國家已在過去幾個月逐步放寬入境限制，重振當地觀光、恢復正常生活，阿聯酋航空持續增加飛往亞洲熱門城市的航班，滿足不斷高漲的飛行需求，包括增加飛往新加坡與廣州的航班班次、以A380執飛杜拜－首爾航線，以及增加馬尼拉－杜拜航班的波音777頭等艙服務，阿聯酋航空也將自11月15日起以A380旗艦客機執飛成田－杜拜航線。

台灣放寬邊境管制後，全面恢復免簽證國家國民得以免簽證方式入境，所有入境旅客須進行0+7自主防疫，旅客可留意最新旅遊規定。

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