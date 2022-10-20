國民黨台北市長候選人蔣萬安新生南路後援總會升格競總「市民基地」，現已換上「市民基地」帆布。（楊亞璇攝）

民進黨、無黨籍台北市長候選人陳時中、黃珊珊競選總部已相繼成立，國民黨台北市長候選人蔣萬安團隊今宣布，位於新生南路後援總會辦公室將作為競選總部，並以「市民基地」取代傳統競總概念，宣布30日「市民基地」啟用，將於金華國中舉辦「台北隊大集合」活動造勢。

蔣萬安後援總會外牆現已換上「市民基地」帆布，競辦總幹事林奕華今天宣布「市民基地」成立，蔣萬安當市長有他的創新思維，在選戰中就要要落實。

林奕華說，從後援總會再到12區行政區後援會都成立，再透過「萬安作伙行 台北百面贏」行腳活動，每區一日行的方式，展現蔣萬安誠懇、腳踏實地、一步一腳印的決心，最後才成立「市民基地」。

林奕華說，要提醒大家，競選是以候選人為主體，但是要爭取為台北市民服務的機會，所以主體是台北市民，後援會地點轉型為「市民基地」，蔣萬安當市長，主體是台北市民，以謙虛的態度，市民各種需求才是選戰中要努力的目標。

林奕華透露，下周蔣萬安會親自開箱市民基地，1、2樓都將開放，配合市民基地30日啟用，30日9點30分舉行「台北隊集合」活動，認同無限台北的人都可以成為台北隊成員，歡迎市民一同參與。