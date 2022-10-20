距離美國期中選舉投票日僅剩下3周，為因應美國汽油柴油價格高漲，美國總統拜登今天向國內石油業者喊話，呼籲他們應利用破紀錄的利潤來提高產，來降低國內石油的價格，不要在還有戰爭在進行的時候，拿這些利潤來讓股東致富，意圖挽回選民的信心。

據美國財經媒體CNBC 19日報導，拜登向美國能源公司喊話：「你不應該用你的利潤來回購股票或分紅。現在不是時候。不要在戰爭肆虐的時候，」「你們應該利用這些創紀錄的利潤來增加石油產量和煉油。」

Biden: "Let's debunk some myths: My administration has not stopped or slowed U.S. oil production." pic.twitter.com/jSMdBi64Gl — Greg Price (@greg_price11) October 19, 2022

拜登談到，6家最大的上市石油公司第2季度的利潤超過700億美元（近新台幣2.1兆），今年上半年這些公司在回購股票上花費了200億美元（近新台幣6000億台幣）「這是近10年來最重大的一次回購。」

「到目前為止，美國公司正在利用這筆意外之財回購自己的股票，並將這筆錢轉給股東，而不是消費者，」

美國的平均汽油價格為每加侖3.85美元，總算低於6月份創下的每加侖5美元以上的歷史紀錄。距離期中選舉還有不到3週的時間，民意調查中的美國人越來越多地將經濟和汽油價格放在他們最關心的問題上。

「為美國人民投資美國。降低你向加油站賺取的價格，以反映你為產品支付的價格，」「你們仍然會獲得可觀的利潤，你們的股東也會很滿意，美國人民也能得到他們應得的休息，並在加油站裡一個公平的價格。」

拜登還正式宣布從戰略石油儲備（SPR）中釋放1500萬桶原油。自今年年初以來，白宮已從儲備中釋放了約1.65億桶原油，據稱總儲量約為1.8億桶。拜登承諾，一旦油價回到每桶70美元，就會購買石油以補充儲備。他說，石油公司現在應該投資於增加產量，並相信政府稍後會購買石油。

Look at what Biden has done to our Strategic Petroleum Reserve … and gas prices are still close to a $1.50 more per gallon than when he took office. pic.twitter.com/rx6XPK0rPy — RNC Research (@RNCResearch) October 19, 2022

「我向石油公司傳達的信息是：你們正坐擁創紀錄的利潤，我們能給你們更多的確定性，以便你們現在就可以採取行動增加石油產量，」

拜登還說，如果零售商和煉油商的平均利潤達到他們過去17年的平均利潤，美國人每加侖汽油的價格將能夠減少60美分。

過去在2020年的時候，時任總統川普曾試著在每桶石油僅為24美金的時候，填補美國戰略儲備石油，不過當時遭到民主黨否決。