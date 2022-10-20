迎接歲末佳節，歡聚時刻為餐桌增添儀式感。台北萬豪酒店自11月1日至12月28日止推出兩款感恩聖誕限量禮籃，包含連年熱銷的「經典火雞禮籃」與鮮嫩噴香的「爐烤美國肋眼牛排禮籃」，每組售價4,980元，可選擇搭配侍酒師精選酒款的「歡慶禮籃饗宴」，每組5,880元。

凡11月18日前預訂即享9折優惠。單筆訂購兩組並支付訂金再贈精選西班牙紅酒乙瓶，以上優惠可同時併用。西方感恩節吃火雞的傳統源自聖經，傳說禽類是上帝給人的救援與禮物，歐洲人來到美國後，從吃烤鵝演進成烤火雞來感謝上帝，亦成為節慶必吃的餐桌美味。台北萬豪酒店「經典火雞禮籃」主打道地美式風味，選用重達5公斤肉質肥美火雞，以檸檬、蒜、百里香、迷迭香等獨家配方浸漬24小時，風乾一天後塗抹香濃奶油烘烤，皮酥肉嫩，將鮮美雞汁與油脂封存。

品嘗時沾取香濃火雞肉汁、酸甜解膩蔓越莓醬，更添風味。搭配經典六件式西式佳餚，包含以整顆新鮮南瓜爐烤而成的「南瓜鑲西班牙臘腸雜糧飯」、法國麵包、鮮炒季節時蔬、爐烤香料野菇、洋芋泥、胡桃塔等組成豐盛禮籃，適合四至六人享用。

此外迎合國人無肉不歡的飲食習慣，台北萬豪今年亦推出「爐烤美國肋眼牛排禮籃」，重達50盎司的美國肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味爐烤，一刀切下粉嫩肉質剖面與油花，令人垂涎，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒及各色鮮蔬熬煮的紅酒醬與磨菇醬，與禮籃內含之經典六件式西式佳餚，豪氣大方同時兼顧送禮與聚餐需求，是多人派對聚餐的絕佳選擇。

台北萬豪酒店感恩聖誕禮籃，須三天前預訂並支付全額訂金，提領時段為11月21日至12月31日每日上午12時至下午4時30分，於台北萬豪酒店一樓Garden Kitchen提貨。台北萬豪提醒，不提供宅配服務且此商品不得與其他優惠或折扣併用。

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