在9月有新安東京海上產物保險母公司注資近60億之下，今年前9個月外資投資金額來到111.4億美金，年增1.52倍。不過件數僅1836件，年減7％，是自2020年起連3年走跌。

經濟部投審會今發布9月份核准僑外投資、陸資投資統計，陸資來台方面，前9月總件數僅36件，較去年同期增38％，金額 1924.8萬美金，減少35％，件數與金額都僅有疫情前的2019年同期的近三分之一、五分之一，持續淒冷。

外資前9個月翻升到111億4097萬美元，主要仍是離岸風電開發商陸續匯入資金建設，加上9月有核准新安東京海上產物保險的日商母公司TOKIO MARINE ＆ NICHIDO FIRE INSURANCE增資近60億，進行財產保險業務大案助益。

可是今年至今累積1836件，卻是從2020年起連續第三年衰退。2019年時，同期投資有2703件，年增2％。

新南向國家部分，2022年1到9月投資件數為347件，年減少4.67％，金額19.1億美金，則增加2.24倍，投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。