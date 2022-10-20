前立法委員黃義交17日突傳墜樓身亡，享壽69歲，名作家苦苓昨(19日)上節目，被問到這話題，表示第一時間談不上震驚，傳聞近年來黃義交受憂鬱症所苦，而苦苓近日才因為憂鬱症暫時停止更新臉書和廣播節目，他表示：「我比較擔心自己而已，因為龐建國68歲過世、黃義交69歲過世，我已經67歲了」，其他人則安慰說：「我們通告多發（苦苓）一點。」

苦苓先前和太太到冰島旅行，回來後原本還在臉書開心分享冰島遊記，未料近日突然表示因身心問題暫時停止更新臉書，昨他受邀上《新聞挖挖哇》，被問到黃義交事件，他心有戚戚焉表示如果年紀大了退休後，沒有工作，也沒有生活重心，在獨居沒有他人的陪伴和需要下，真的很容易讓人想不開。

同被憂鬱症纏身的苦苓表示比較擔心自己。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

苦苓認為，人老了身邊要有伴還是很重要，像其他來賓剛剛提出的討論，他認為還算小事，因為大家有工作，有生活目標和重心，而就他自己退休的心得來說，狀況不好時待在家，常會覺得時鐘都沒有在走，不明白為何一天變得這麼長，一旁的汪潔民便單手搥胸贊同，表示自己也有過一樣的想法。

苦苓表示，若有愛的人在身邊，至少會覺得每天的生活還算有目標和重心，他雖然身心狀況不佳，但到外面總是努力維持正常，穿著體面，直言：「那個都是在撐，那我為什麼會這樣撐，是因為我愛的人還在乎我，我如果怎麼樣了她會傷心，所以我才努力讓自己繼續下去」。

而汪潔民也表示有同感，指出有時候上通告不只是為了通告費，還是可以感覺到外界還需要他，過去通告不穩定時，他常常忐忑不安等到早上10點，10點後就知道今天下午有沒有工作，有時候接起電話還會覺得感動，苦苓也強調「被需求感」是很重要的，最怕的是與世隔絕，還會因此失去自信，而他最近狀況一度變差宣布停更，有記者昨天關心他好多了嗎？他笑說：「有，這兩天回社群網站罵人，精神起來了。」

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