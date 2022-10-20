台北市議員王鴻薇質疑高雄市長陳其邁的行醫初衷，還指教育部扣下他的醫師證書，陳其邁20日說，在那個大時代，身為學運人，了解社會改革與台灣民主化的實踐，對於自己的選擇從不後悔。

陳其邁今天出席全聯岡山本洲冷鏈物流中心動土儀式。對於行醫初衷，陳其邁說，他是實實在在的醫師、公衛人，也是腳踏實地的政治工作者。他並細數過去參加野百合學運、投入社會工作與國代改革時期的種種，對於追求言論自由的努力，可以接受選民檢驗。

至於明天要選舉抽籤，國民黨高雄市長候選人柯志恩在競選總部成立將邀請前總統馬英九站台，媒體問陳其邁是否也會邀大咖出席？陳其邁說，他邀請所有的市民朋友站在一起，讓他有機會能夠為高雄服務，繼續打拚。

談到柯志恩質疑藍營里長是因為人情義理才出席後援會，陳其邁表示，感謝不分黨派的里長支持，與他持相同理念。對於推動市政，不管是原鄉或是眷村藍營的鐵票區，都不是他考慮的重點，只要是市民需要的，他就會全力去做，即使是藍營里長反映的事項，也會全力解決民眾的問題。

全聯投入百億在高雄興建岡山本洲冷鏈物流中心，全聯董事長林敏雄感謝市府幫忙找地，他在十年前就開始物色高雄的冷鏈物流中心，此岡山本洲冷鏈物流中心也完成北、中、南各一座冷鏈物流中心的拚圖。