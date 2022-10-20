台中市議員朱暖英22日將舉辦競選總部成立大會。（朱暖英提供／張亦惠台中傳真）

前高雄市長韓國瑜22日將出席台中市議員朱暖英與市長盧秀燕的競選總部成立大會，「燕子」與「禿子」可能在該場造勢合體，民進黨台中市長候選人蔡其昌今天表示，自己不評論非線上政治人物，韓市長去哪站台我沒有評論，選民投票也不是以「誰來站台」為依據。

蔡其昌說，對手邀請誰站台我都祝福，但盧市長4年執政把台中搞到名次第17名，輸給林姿妙縣長，這是台中人沒辦法接受的，台中市民是務實理性有智慧的選民，大家投票行為上不會以「什麼人來站台」為依據，是要有執政成績跟說明未來牛肉在哪裡，他每場記者會跟說明會都很用心，會認真、負責任告訴選民他未來要怎麼做，怎麼讓中部4縣市達到共好共榮等。

針對韓國瑜來台中站台，蔡其昌表示，韓市長現在已經不是線上的政治人物，對於不在線上的政治人物我沒有評論，但要提醒盧市長，想把市政做好，就要認真面對這場選舉，面對蔡其昌對你的檢討，面對大家對你接下來是否將參選總統等重大議題要有態度、清楚跟選民交代清楚，沒有態度就是沒有肩膀沒有承擔。

台中市議員朱暖英的丈夫王秋冬是韓國瑜擔任高雄市長時期的勞工局長，朱暖英表示，韓國瑜是很重情重義的人，對她們家人都十分關心，彼此也是多年朋友，因此這次知道她要連任議員，就答應成立當天來台中相挺。

盧秀燕競選總部表示，盧秀燕市長本周六受邀出席7場競選總部成立，對於相關貴賓講者邀約，都尊重主辦候選人的規畫與安排。至於當天韓國瑜跟盧秀燕是否會「合體」朱暖英表示，韓市長預計10點半到場，盧市長則預計11點20分左右到場。當天立委江啟臣、楊瓊瓔、前台中市長胡志強皆會與會。