民進黨立委吳思瑤今天質詢指出，各級學校學生自殺通報數5年飆升為8倍，不幸死亡數成長為1.65倍，問題相當嚴重。教育部長潘文忠承諾，將花3個月間檢視《學生輔導法》，學校輔導人力有必要再擴充。

立法院教育及文化委員會今天審議國立大學預算並備質詢，吳思瑤質詢指出，根據教育部資料，各級學校學生自殺通報件數，2016年是1089件，到了2020年達到8730件，5年來增加為8倍；至於各級學校學生自殺死亡數，2016年是64人，2020年則是106人，五年成長為1.65倍。

吳思瑤也舉出衛福部資料，2021年各年齡層自殺通報中，15到24歲占28.3％，為5個年齡層的第二名。而根據教育部的資料，不管是2018年至2019年各級學校共有187生、2020年有106生自殺身亡，其中6成沒有尋求校內輔導，凸顯出校園學輔機制失靈。

吳思瑤表示，很多大學生預約校內輔導老師諮商，常要等1個月以上，根本緩不濟急。根據《學生輔導法》專科以上學校每1200名學生就必須設置專業輔導人員1人，但1名老師要照顧千位以上學生的心理狀況，負擔太重，應該降低為900人。

此外，吳思瑤說，許多大專校院心輔中心設置在行政大樓或教學大樓，人來人往、不隱密，學生根本不想進去。她建議大學校長們，應檢討心輔中心設置的位置，以及空間思維是否可以符合使用者需求。

潘文忠回應，現在是檢討《學生輔導法》的時機，輔導人力有必要再擴充，學校心輔中心設置的位置及空間規畫也可以做更完善的規畫，教育部會再跟各大專校院研商，3個月內提出總檢討報告。

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