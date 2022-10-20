李程彬分飾兩角，演技爆棚。（Netflix提供）

賈靜雯、吳慷仁演夫妻，婚姻充滿冷暴力。（Netflix提供）

丁寧戲中為保護女兒傷痕累累。（Netflix提供）

于子育在劇中有完美主義個性。（Netflix提供）

最新華語懸疑劇《她和她的她》今釋出幕後花絮，許瑋甯、李程彬皆分飾兩角，演技爆棚，令人分不清哪個世界才是真實世界。許瑋甯分別飾演冰山職場女強人和開朗的幼兒園老師，她表示：「女強人就是一個聰明獨立，但看起來沒有那麼幸福，在揣摩角色上，我必須讓自己感受到飢餓跟不舒服，一直到我脫離這個角色為止。」

李程彬則分別飾演彬彬有禮的上班族和叼著牙籤辦案的臺客刑警，角色截然不同，「我很明顯地把兩個人完全區分開來，一個是火、一個是水，他們是兩個完全不一樣的類型，一個沒有安全感的人，一個很粗暴，他們除了臉一樣之外，不會有任何重複的地方。」

賈靜雯飾演對丈夫吳慷仁百依百順的妻子，卻遭丈夫冷暴力，而吳慷仁無論對妻子、同事都使用言語和肢體暴力、對女性不尊重。吳慷仁分享他在角色中的設計：「這個角色刻意把沙文那塊放大，將自己視為是獨特的，把其他人視為平庸的存在，其實是因為他需要女性的認同。」

金馬女配丁寧與凍齡男神伊正，飾演許瑋甯的父母，為了保護女兒和守護家庭而傷痕累累，丁寧表示：「當我接到這個劇本時，我有一種演員的使命感，不能夠辜負這個角色，你必須要代表還在這個痛苦中的人，去呈現出來的痛苦。」

金鐘迷你劇集女配角于子育飾演許瑋甯的師母，看著她受傷害卻袖手旁觀，于子育分享自己對於角色的詮釋方式：「我反而覺得這個角色習慣把自己武裝起來，她的人設屬於完美主義，不准失敗在自己身上，所以她做的每件事情，都看似我沒事我很好，我把自己也都端得很好，因為我覺得這是這個角色對自己最後的尊嚴。」

花絮中曝光丁寧與于子育對戲畫面，丁寧大喊：「你們真的很無恥。」于子育的哭戲分了非常多層次，對戲張力十足，精彩可期。

《她和她的她》故事講述財經雜誌認證十大成功女性—林晨曦（許瑋甯 飾）從一場意外車禍醒來，眼前的世界全變了樣，原本應該是男友的李皓明變成警察小劉（李程彬 飾），主要調查關於晨曦國中化學老師謝志忠（陳以文 飾）遭殺害的案件，國中學姊顏聖華（賈靜雯 飾）竟然是主要涉嫌人？晨曦一天天重建、拼湊著自己的記憶，發現自己的回憶與家人、好姐妹們的闡述卻有很多出入，看似幸福美好的家庭與閨蜜情，都隨著兇殺案的真相逐漸揭露，那些晨曦不願被想起的過去⋯⋯。

《她和她的她》預計2022年10月28日於 Netflix 全球獨家上線。