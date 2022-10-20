「111年台中市第12屆身心障礙全市運動大會」20日在豐原登場，市長盧秀燕出席開幕典禮，針對空污治理見成效，盧秀燕指出，台中縣市合併升格以來，空氣品質PM2.5從未達到國家標準15微克，今年首次達標，也是中南部第一個、唯一達標的城市。

盧秀燕表示，台中縣市合併升格以來，空氣品質PM2.5從未達到國家標準15微克，今年首次達標，也是中南部第一個、唯一達標的城市，顯見在治理上、改善上有些成果，不過並不會因此掉以輕心，「好還要更好！」空品不良日雖比以前減少一半以上，但一年中還是會有幾天，將持續努力加以整治。

媒體詢問區域治理平台被批評淪為選舉工具，未見各縣市聯合政績。盧秀燕說，勿因選舉傷害縣市間的合作，區域治理平台從前市長就有成立且持續進行，不是在她任內才成立，是中部地區各縣市合作的重要平台，每一位市長任內與其他縣市合作都頗有成效，如在交通、觀光、防疫等方面攜手治理，成效卓越。

盧秀燕表示，過去兩三年防疫期間因為有區域治理平台，許多防疫工作才得以聯合執行，大家訊息互通有無，以去年來說，防疫期間確診個案相互通報、物資相互調度，區域治理平台在治理上發揮很大功效，希望不要因為選舉，將十幾年來中部各縣市合作的平台批評得一無是處。