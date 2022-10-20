晶華(2707)國際酒店集團受惠暑期旺季及國旅補助帶動，2022年第三季合併營收雙位數「雙升」至近1年半高點，法人看好獲利可望較第二季同步彈升。展望後市，集團看好「0+7」入境免居隔將帶動台北晶華住房業務復甦，將積極爭取國際客回流、並持續搶攻國旅商機。

在復甦題材護體下，晶華股價在大盤走弱下相對持穩，今（20）日開低後在買盤敲進下翻紅走揚，上漲1.12％至181元，截至午盤持穩紅盤，表現強於大盤。不過，三大法人本周迄今持續調節，合計賣超511張。

晶華2022年9月自結合併營收4.79億元，雖月減8.64％、仍年增達34.5％，持穩高檔表現，使第三季合併營收14.74億元，季增達41.4％、年增達46.44％，登近1年半高點。累計前三季合併營收39.37億元、年增9.99％，為近3年同期高點。

晶華表示，雖然國旅補助於9月初結束，但隨著疫情流感化及新世代疫苗開始接種，民眾對疫情已較平常心看待，使台北晶華酒店客房業務逐漸回穩，營收年增達72.69％，餐飲業務仍維持一定熱度，帶來相對穩定業績表現、並已回復疫情前水準，營收年增達約37.64％。

除了集團旗艦店台北晶華營運顯著好轉，晶華9月營收成長亦受惠集團旗下子公司挹注，其中太魯閣晶英年增21.96％、台南晶英年增達42.16％，晶泉丰旅和捷絲旅亦分別年增達35.39％、40.43％，經營績效同步亮眼。法人看好晶華第三季獲利可望較第二季顯著彈升。

展望後市，隨著邊境逐步解封、「0+7」入境免居隔上路，晶華看好疫情前以國際商旅為主要客群的台北晶華住房業務將迎來復甦曙光。同時，為迎接秋日國旅商機，旗下捷絲旅及礁溪晶泉丰旅亦推出充滿創意與豐富的秋季住房專案，增添集團營運動能。

晶華表示，雖然過去2年住房市場皆以國人為主，但集團持續與國外旅行社、航空公司、會展產業（MICE）主辦單位及海內外企業客戶互動，日前也針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場規劃適合的住房專案，透過上述合作管道及平台加強推廣力道。

晶華亦善用麗晶（Regent）及洲際酒店集團（IHG）全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻。同時，看準歸國華僑與來台商務客的目的性旅遊將大增，待在台灣天數加長，將規畫7天以上的住宿專案，並搭配原有「麗晶學苑」文化美食體驗活動，讓住宿內容更多元豐富。