台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥級角頭邱國隆（綽號阿國）接連於萬華區開槍打傷同幫洪姓大哥及小弟後，又挾持副幫主許文旭妻小等4名人質，事後舉槍自戕，釀成1死4傷。一夜驚傳數聲槍響，附近居民看不下去，報警要求要求警方加強巡邏，但原因卻不是為了讓治安好起來。

回顧此案，萬國幫角頭邱國隆19日晚間7時26分許先前往萬華區漢口街一處商業大樓7樓，朝萬國幫洪姓角頭「阿弟仔」與另一名男子開槍，造成洪姓角頭背部、右手與雙腿中彈，共9處槍傷，另一男則為腹部與四肢中槍，身上有5處槍傷。

接著邱男隨即前往青山宮找同為萬國幫副幫主許文旭「細漢芋粿」，對其連開3槍，隨後跑到許男經營的飲料店，挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人作為人質，警匪雙方對峙許久後，邱男自知難逃法網，於晚間9時許舉槍自戕，整起事件一共釀成4人受傷、1人死亡，警方目前朝萬國幫內鬨方向偵辦。

槍擊案讓萬華居民人心惶惶，「記者爆料網」也流傳一張照片，有民眾在昨日晚間10時多報案，內容稱「看到萬華槍擊新聞後，覺得治安差，要求西門町周邊加強巡邏，以維持房價」。