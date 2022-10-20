台式麵包因為常有肉鬆、奶酥等內容物，讓麵包滋味更豐富，是不少人的心頭好。但營養師分析市售常面的台式麵包熱量發現，最肥的不是奶酥麵包或菠蘿麵包，而是加入蔥花、肉鬆的蔥花肉鬆捲，一份蔥花肉鬆捲熱量高達565大卡，直接奪得熱量冠軍。

營養師程涵宇在其臉書表示，蔥花肉鬆捲麵包的鬆軟口感，是因為含有豐富油脂，並抹上了美乃滋，讓質地更加柔軟，加入了美味肉鬆，整體紮實的重量讓它直接奪得熱量冠軍。

她列出市面經典台式麵包熱料排行榜，均以一份的熱量為比較基準，其中蔥花肉鬆捲麵包高達565大卡、其次為奶酥麵包542大卡、肉鬆麵包439大卡、香蒜麵包422大卡、咖哩多拿滋337大卡、紅豆麵包330大卡、菠蘿麵包329大卡。

圖/ 取自程涵宇營養師臉書

程涵宇並表示，台式麵包多為鬆軟好入口、組織細膩，再加上豐富內餡，含油、糖量比例高，油脂也容易吃下不少，如果吃得太爽口，熱量也會不小心爆表。因此她列出4種健康吃麵包的方式。

1. 挑選全穀物成分例如全麥麵包，因為全麥麵包的膳食纖維、蛋白質和礦物質比白麵包更高，也較能幫助血糖穩定。

2. 搭配蛋白質食物一起吃，避免餐後嗜睡食物昏迷，建議搭配鮮乳、無糖豆漿等能夠減少血糖波動，也更均衡營養。

3. 選擇以果乾、堅果取代甜膩餡料，可降低糖的用量，也能攝取到好油。

4. 避免長期只用一個麵包當作正餐，以避免營養不均衡的問題。