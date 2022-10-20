士林電機轉型發展綠電、公共工程統包，前三季合併營收創新高，第四季營運審慎樂觀，今年營收及獲利可望雙雙創歷史新高，明年營收有機會挑戰兩位數成長，續創史上新高，獲利可望優於今年，但囿於整體成本、供應鏈及輸入型通膨等因素，兩位數成長難度頗高。

士電今年業績挑戰新高，今（20）日股價相對抗跌，上漲1.60元而以55.6元開出，一度曾跌至53.5元，目前股價上漲。

士電指稱，士電發展綠能涵蓋綠電供應者（漁電共生、電廠EPC統包工程）、升壓站建置（自用或供應他人）、儲能案場（規劃到維運）、綠能應用（充電站、充電樁、DC電源開關、電動車動力系統）四大領域。

士電指出，士電近年轉型發展綠電及公共工程，半導體及高科技產業佔士電營收比重從70％降至30％～40％，士電是台積電電力設備最大供應商，接獲百台以上台積電晶圓廠電力變壓器，總交易金額35億元，已交貨80台，今年追加32台訂單，預計2025年前交貨。

士電指稱，儘管有中美貿易戰延長賽、科技戰、俄烏戰爭及通膨，致使半導體、AI及5G等產業受影響，士電近年轉型發展綠電及公共工程統包，受中美科技戰影響不大，第四季營運審慎樂觀，今年營收及獲利可望兩位數成長，挑戰歷史新高，未來二、三年營收持續增長。

士電上半年EPS攀升至2.26元、前三季合併營收227.69億元，雙雙改寫同期新高。法人估，士電今年合併營收挑戰350億元、EPS上看4元，明年合併營收有機會超過380億元。