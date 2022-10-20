俄羅斯削減天然氣出口後，歐洲能源供應吃緊，民眾搶買大陸電熱毯過冬。陸媒報導，比起歐洲，美國才是電熱毯最大買家，據大陸海關總署數據顯示，今年前8個月，大陸電熱毯出口美國達855萬條居首位、占出口數量近6成，歐洲33個國出口395萬條、占比逾2成，換句話說，大陸電熱毯主要還是賣給美國，銷量是歐洲的2倍以上，而出口額則高達3倍。

拜登政府在晶片戰中，一舉潰擊大陸，卻狂買陸製電熱毯，對美國來說，沒有永遠的敵人或朋友，只有永遠的國家利益。

俄國與歐盟的「斷氣」大戰，加劇歐洲各國經濟衰退和冬季能源短缺的風險，在如此背景之下，大陸電熱毯成為這一波印鈔機，但沒想到，瘋狂爆買大陸電熱毯的主要買家竟是美國。

界面新聞報導，大陸電熱毯雖然之前在歐洲相當搶手，但還不如在美國賣得多。據大陸海關總署數據顯示，今年前8月出口量，大陸對美國出口電熱毯855.8萬條，占出口總量超過一半，相較之下，大陸出口歐洲33國家電暖毯395.9萬條，占比超過2成；從出口額來看差距更大，今年1~8月，大陸對美國電熱毯出口額占比近6成，歐洲33國出口額不到2成，也就是說美國出口額是歐洲的3倍。

大陸出口到歐洲的電熱毯，超過8成都被德國、英國、荷蘭、義大利和西班牙等買走了。從出口量的年增率來看，今年前8個月，德、英、荷、義增速創下5年同期新高。

報導指出，大陸電熱毯出口不僅賣得火，還越賣越貴。今年前8月，大陸出口電暖毯1631.02萬條、出口額2.68億美元，為2017年以來新高，從均價來看，電暖毯出口均價約1件16.5美元（約台幣500元），6年間漲幅超過2成。

至於大陸出口電熱毯的前三大省份，浙江出口量最多，為646.8萬條，出口比重近4成，其次為廣東的240.85萬條，占比14.8%，安徽出口量177.36萬條，占比10.9%居第三。