萬國幫元老邱國隆因長年累積不滿，19日前往「西門町觀光發展協會」辦公室，朝幫內大哥「阿弟仔」洪清正連開9槍，打中他的背部及四肢，所幸送醫休養後暫無大礙，洪初步回想當時場面，說邱怒氣沖沖，跑進來不斷咒罵，大家都聽不太懂，後來他就突然開槍了。

邱國隆認為洪清正以一些小事打壓他、讓他背黑鍋，19日暴走尋仇，先後在西門町、青山宮狂開20多槍狙擊3人，其中身中9槍的洪清正經送醫治療後，20日狀況穩定暫無大礙，綽號「松山賓」的角頭洪文賓則身中7槍，因腹部中彈，傷勢較為嚴重目前仍在救治中，「細漢芋粿」許文旭則是腿部中3傷，包紮後狀況也穩定。

據了解，洪清正回憶當天狀況，表示邱晚上突然衝入辦公室，接著不停咒罵，講了一堆洪都沒有聽仔細，接著就開槍傷人，洪有試圖閃躲但還是被打中。

許文旭則說，邱跑來找他，說他已將洪清正和洪文賓打死了，許聽後嚇到轉身要走，不料洪就追上來開槍，檢警將視兩人狀況，20日進行正式的約談筆錄。